Kuleba: "Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor" - Son Dakika
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Kuleba: "Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor"

03.04.2022 20:50
Kuleba: "Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalyan basınına verdiği demeçte, Rusya ile yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak önemli kilit konuların çözümsüz kaldığını belirterek, "Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İtalyan basınına verdiği demeçte, Rusya ile yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak önemli kilit konuların çözümsüz kaldığını belirterek, "Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 39'uncu gününde devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba İtalyan basınına ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ve çözüm arıyoruz. Ancak tüm kilit konular çözümsüz kalıyor. Görüşmelerde eski bir diplomasi kuralı var o da her şey çözülmeden hiçbir şey çözülmez. Bunlardan hariç Rusya ülkemizi bombalamaya roket atmaya devam ediyor ve askerler insanlık suçu işliyor. Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor" dedi.

İtalya'da Ukrayna'ya silah yardımı konusunun tartışıldığına değinen Kuleba, "Silah yardımında bulunmak istemeyenler savaşın devam etmesini isteyenlerdir. Ne kadar erken kovarsak o kadar erken bitecek savaş. Biz İtalya'dan ülkemizi korumak için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğine dair garantör ülkeler arasında Rusya'nın da olması konusunda ise Kuleba, "Rusya da garantör listesinde olmalı. Onların gelecekte bize tekrar saldırmamaları için kendileri de sorumluluk almalı. Güvenmediğimizden değil, sonuçta Rusya coğrafi komşumuz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlemeyi planladığı ziyarete ilişkin de Kuleba, "Gelirse onu kucaklayarak karşılayacağız" dedi.

"Papa'dan ne dilemeyi isterdiniz" sorusuna ise Kuleba, "Bizim için dua etmesini ve Ruslara ağırlığını koyarak bu acımazsız savaşa son vermesini isterdim. Savaşta çok fazla Hristiyan ve aynı zamanda Katolik ölüyor" diye yanıt verdi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kuleba: Müzakerelerde ilerleme kaydetsek bile saldırılar her zamanki gibi kanlı ve yıkıcı oluyor

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, İtalyan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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