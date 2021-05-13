Etkinlik, Zevye, Şeyh Süleyman ve Şeyh Musa mezarlıklarına yapılan ziyaretlerin ardından sona erdi.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.

Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Garnizon Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu , Garnizon Şehitliğini ziyaret etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Vali Hacıbektaşoğlu Garnizon Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

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