Son dakika haber! Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

16.05.2022 09:48
Son dakika haber! Van'da terör operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 9-15 Mayıs tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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