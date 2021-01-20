Son dakika haber! Van yeni yatırımlarla bölgenin sağlık üssü oluyor - Son Dakika

- Van yeni yatırımlarla bölgenin sağlık üssü oluyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

" Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il genelinde 2021 sağlık yatırımlarını açıklayarak, "Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusu" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgının ardından ülkede sağlık yatırımları büyük önem görmeye başladı. Ülkenin dört bir yanına yeni yatırımları devre alan Sağlık Bakanlığı, Van iline de çok sayıda yatırım yaptı. Şu ana kadar Van il genelinde çok sayıda sağlık kuruluşunun yapımı tamamlanırken, birçok proje de bu yıl içerinde ihaleye çıkıyor.

Bu kapsamda Saray ilçesiyle, Çaldıran devlet hastaneleri ve Tuşba ilçesindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezilerinin yapımında sona gelindi. Diğer taraftan 2021 yılının en önemli yatırımlarından olan 150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi programa alınırken; 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi ve son olarak 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi de ihale aşamasına geldi. İl genelinde ise çok sayıda Aile Sağlık Merkezi programa alınarak, yapım ve ihale aşamalarına geldi.

"Tuşba'daki AMATEM ve ÇEMATEM'in 23,5 milyon TL maliyeti oldu"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl sağlık alanında biten ve son aşamaya gelen sağlık yatırımların olduğunu anımsattı. Geçen sene yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 2021 yılı yatırım programlarına alınan yatırımlarla, ihale aşamasında olan yatırımların olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Bu sene bitip yakında faaliyete açacağımız Saray ilçemizdeki 10 yataklı devlet hastanesi inşaatı bitti, döşemesi yapıldı ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Yine Tuşba ilçemizdeki AMATEM 30 yataklı, ÇEMATEM 15 yataklı hastanemizin inşaatı bitti ve Şubat ayında halkımızın hizmetine açılacak. Saray'daki Devlet Hastanemiz 9 milyon civarında bir maliyeti olurken, Tuşba'daki AMATEM ve ÇEMATEM'in 23,5 milyon civarında bir maliyeti oldu. Ayrıca 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi tamamen bitti. Son rötuşları yapılmaktadır ve Şubat ayında devreye alacağız. Çaldıran Devlet Hastanesinin de 33,5 milyon TL maliyeti oldu. Ayrıca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine korona virüsten dolayı 29 yataklı ilave bir yoğun bakım bölümünü devreye aldık. Bunun da 2.3 milyon civarında bir maliyeti oldu" diye konuştu.

2021 yılının ihale aşamasında olan sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Bilmez, "50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi ihale aşamasındadır. 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi ihale aşamasına geldi. 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi ihale aşamasına geldi. 4 hekimlik Kevenli TOKİ ASM yapım aşamasındadır. 7 hekimlik Muradiye merkezde ASM ve yine toplum sağlık merkezi, 112 sağlık istasyonu ihale aşamasına geldi. Erciş Uncular'da 2 hekimlik, Özalp Çubuklu'da 4 hekimlik, Bardakçı Mahallesinde 8 hekimlik, Gevaş Çavuştepe'de 4 hekimlik, Edremit Kurubaş 4 hekimlik ASM ihale aşamasındadır. Yine Edremit'te 8 hekimlik 4'üncü ASM ve 112 istasyonu ihale aşamasına geldi" şeklinde konuştu.

"150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi programa alındı"

2021 yılında programa alınan en ciddi yatırımın merkez Tuşba Devlet Hastanesi olduğunu dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu devlet hastanesinin ihalesi de başlayacaktır. Ayrıca il merkezine 3 sağlıklı yaşam merkezi oluşturulacaktır. Bunlardan biri Bostaniçi Mahallesi, biri İpekyolu ilçesi ve diğeri Tuşba ilçesinde oluşturulacak. Bunlar bitince Sağlık İl Müdürlüğümüzün bazı birimleri de kiradan kurtulacaktır. Diğer taraftan Erciş Ulupamir, Tuşba Çakırbey, Çatak Görentaş ASM'ler de bu seneki programa alındı. Sağlık yatırımlarında ilimize pozitif bir durum söz konusudur. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere hem şahsım hem de Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

(YLM-MSA-Y)