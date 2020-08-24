Son dakika haber! Van YYÜ'de açılan ünitede, su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Van YYÜ'de açılan ünitede, su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor

Son dakika haberine göre VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde yaklaşık 50 balık türünün bulunduğu akvaryumlar kuruldu.

Son dakika haber! Van YYÜ'de açılan ünitede, su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde yaklaşık 50 balık türünün bulunduğu akvaryumlar kuruldu. Dünyanın farklı ülkelerindeki denizlerde yaşayan balıkların getirilip, koyulduğu akvaryumlardaki balıklar, araştırma görevlilerinin çalışma yapabileceği, yeni açılan Su Canlıları Deneysel Ünitesi'nde (SUCAN) inceleniyor. Dekan Prof. Dr. Fazıl Şen, fakülte bünyesinde kurulan SUCAN ünitesinde her türlü su canlısıyla ilgili deneysel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Van YYÜ'ye bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nde, araştırma görevlilerinin üzerinde deneysel çalışmalar yapabileceği Su Canlıları Deneysel Ünitesi kuruldu. Türkiye ve dünyada ticari önemi yüksek balık türlerinin yaklaşık yüzde 90'lık kısmına ev sahipliği yapan ünitede; Afrika Kıtası'ndaki Malawi ve Tanganyika Gölleri, Güney Amerika'da bulunan Amazon Nehri, Orta Amerika iç sularında bulunan endemik Poeciliidae familyasına ait balık türleri ile yine Orta ve Güney Amerika iç sularında yayılış gösteren Characidae familyasına ait Tetrai, Amazon Nehri kıyısında endemik olarak bulunan Mangrow ve Yati köklerinden oluşan 50 balık türü bulunuyor. Fakültenin giriş koridoruna tasarlanan, kapasitesi 250 ile 350 litre arasında değişen 8 akvaryuma koyulan deniz balıkları ziyaretçilere açıldı. SUCAN ünitesinin yaklaşık 1 tonluk su hacmi bulunuyor. Çeşitli mercan türleri ve tropikal deniz balığı türlerinin bulunduğu yaklaşık 200 deniz akvaryumu da bulunurken, fakültede görevli araştırma görevlilerine doktora tezi çalışmalarını yapabilme olanağı sağlandı.

'SU CANLILARIYLA İLGİLİ DENEME YAPMAK İSTEYEN HERKESE AÇIK'Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, fakülte bünyesinde kurulan SUCAN ünitesinde her türlü su canlısıyla ilgili deneysel çalışmaların yapıldığını söyledi. Şen, "Yaptığımız başvuru üzerine temmuz ayının 15'inde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yazıyla çalışma ruhsatını hak kazandığımızı bize bildirdiler. Biz, şu anda 5 yıl boyunca su canlıları ile ilgili deneme yapabilecek alan ruhsatına sahibiz. Bu ruhsatta su balıkları, bazı deniz balıkları, akvaryum balıkları var. Su Canlıları Deneme Ünitemizde 50'nin üzerinde balık türü var. Yine 50 tür balık, fakültemizin koridorunda tasarlanan akvaryumlarda var. Bu akvaryumlarda Afrika'daki özel göllerden balık türü var. Malawi, Tanganyika Gölleri gibi bölgelerden balık türü var. Çalışma yapılabilecek balıklar var. Su canlıları ile ilgili deneme yapmak isteyen herkese burası açık. Ruhsatlı birim kurulmadan önce üniversitedeki hocaların odalarında veya laboratuvarlarda kendi kurdukları küçük akvaryum ortamlarında bu çalışmalar yapılıyordu" dedi.'VAN GÖLÜ HAVZASINDAN DA 11 BALIK TÜRÜ VAR'Kurulan ünitede Van Gölü Havzası'ndan 11 tür balığın da bulunduğunu ve bu balıklar üzerinde de çalışmalar yapıldığını anlatan Prof. Dr. Şen, "Bu balık türlerinin arasında 5'i endemik. Van Gölü'nün 20-30 metrekare alanda yaşayan bir tür de var. Onun da şu an türü belirlenmeye çalışılıyor. Üzerinde çalışmalar yapılıyor. Onun dışında Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali balığı mevcut. Yine bu havzaya endemik 'siraz' dediğimiz bir tür var. Sadece bu bölgelerde akarsu ve göllerde bulunuyor. Endemik türlerimizden 'Timar incisi' diye adlandırdığımız Karasu ve Mermit Çayı'nda bulunuyor. Bu balık türü inci kefali ile çok yakın akraba olan bir balık türü. Diğer 6 tür balık da dışarıdan aşılanarak getirilmiş. Nemrut Gölü'nde de yapılan çalışmalarda 'dişli sazan' dediğimiz afanüs türü var. Çok güzel akvaryum balığı olabilecek bir tür. Üzerinde ciddi araştırmalar yaptık" diye konuştu.'BALIK TÜRLERİ ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

Akvaryumlardaki deniz ve diğer balık türlerini anlatan SUCAN birimi sorumlusu, araştırma görevlisi Ahmet Sepil, kurulan birimde kapalı devre sistemlerinin bulunduğunu kaydetti. Sepil, "Burası 200'e yakın akvaryumun bulunduğu bir ünite. Burada tedarik amaçlı balık üretimi yapılıyor. Dışarıdan veya fakültemizden gelen çalışmacılar burada bizden istekleri doğrultusunda balık tedarik edebiliyorlar veya dışarıdan getirdikleri balık türlerini burada karantina uygulayarak denemelerine başlatabiliyoruz. Yani 48-50 arasında balık türü var burada. Bu balık türlerinin yüzde 80'inin üretimini yapabiliyoruz. Birbirine bağlı kapalı devre sistemindeki akvaryumlarda üretimi yapılıyor. Deneme ünitesinde de burada tedarik edilen balıklar üzerinde hocalarımız tarafından deneysel çalışmalar yapılıyor. Ben de doktora tezimi Nemrut Gölü'nde tespit edilen bir balık türü üzerinde yaptım" dedi.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van YYÜ'de açılan ünitede, su canlıları deneysel çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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