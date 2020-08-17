Son dakika haber: Yalova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı - Son Dakika

Yalova Belediyesi, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Kentsel Dönüşüm Ofisi açtı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ndeki ofisin açılışı, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Tutuk, 17 Ağustos 1999'daki depremi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi.

Depremde Yalova'nın da büyük yaralar açtığını, büyük acılar yaşadığını belirten Tutuk, "Bu depremde resmi kayıtlara göre 2 bin 504 vatandaşımız hayatını kaybetti. Geçen 21 yıl ardından depremin değil, uygunsuz yapıların ve yapılaşmanın öldürdüğünü yaşamış olduğumuz deprem sonrası hepimiz öğrendik. Bizler de bu bilince sahip olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşüm üzerinde çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Yalova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisini açtıklarını aktaran Tutuk, şunları kaydetti:

"Ofisimizde vatandaşlarımız kentsel dönüşüm hakkında bilgilendirilecek, konuyla ilgili vatandaşlarımızdan her türlü soru ve talep alınacaktır. Kentsel dönüşüme engel olan başta planlamayla ilgili sorunlar ve yapılan diğer tüm çalışmalarla ilgili hak sahiplerine hızlı şekilde geri dönüş sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın taleplerinin değerlendirilmesinin yanı sıra belediyemiz tarafından yapılacak ada bazında dönüşüm çalışmalarıyla, uygunsuz yapıların ve yapılaşmanın ortadan kaldırılması ve bölgenin yeniden planlaması, güncel yönetmelik ve teknik şartnamelere uygun olarak yeniden inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca binalarının risk durumunu tespit ettirmek isteyen vatandaşlarımıza da belediyemizce her türlü destek sağlanacaktır."

Tutuk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gereken tüm çalışmaları titizlikle yaparak vatandaşa her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.