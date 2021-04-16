Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ByLock kullandığını, hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.K. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.