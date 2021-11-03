Son dakika haber: "Yüz yüze eğitime devam" kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

"Yüz yüze eğitime devam" kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü

BURSA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını, okulların kapanmasının söz konusu olmadığını açıklaması, velileri ve okul çevresindeki esnafı sevindirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 1.2 milyon öğretmenin yüzde 92'sinin 2. doz aşılarını olduğunu, yüz yüze eğitimden vazgeçmenin söz konusu olmadığını açıklaması, en çok velileri ve esnafı sevindirdi. Bursa'da İHA mikrofonlarına konuşan veliler ile kantin işletmecileri ve okul çevresindeki esnaflar, bakanın açıklamalarının yüreklerine su serptiğini söyledi.

İbn-i Sina İlköğretim Okulu kantin işletmecisi Türkan Erçoban, 6 Eylülde başlayan yüz yüze eğitime devam kararının, pandemi sürecinde bir yılı aşkın süredir kapalı olan kantincilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Erçoban, "Biz bu yeni haberi duyunca çok mutlu olduk. Bir buçuk yıl gibi uzun bir süre kapanma sürecinden geçtik. Bu süreçte çok mağdur olduk. Yeni haberden dolayı çok mutluyuz. Okulların kapanmayacak olması hepimiz açısından çok iyi. Milli Eğitim Bakanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Yasin Karataş ise, aşılama sayısındaki artış ve alınan tedbirler sayesinde okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getireke, "Bu kararın alınması bizi çok memnun etti. Çünkü çocuklarımız geçen sene eğitimden epey geri kalmıştı. Çocuklar evlere hapsolmuştu. Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenci velisi İrem Şafak da, "Okulların açılması bizi tabii ki çok mutlu etti. Fakat devletimiz pandemi döneminde okullara yeterli desteği sağlayamadı. Öğrenciler uygun şartlarda eğitim göremiyorlar. Yeterli destek sağlanırsa daha da mutlu oluruz" dedi.