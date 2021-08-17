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Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı

17.08.2021 14:09
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı, System.String[]

Son dakika haber... 17 Ağustos depreminden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Avcılar'da, depremin 22'inci yıl dönümünde kentsel dönüşüm sürecine giren bin 500'üncü binanın yıkımı gerçekleştirildi.

17 Ağustos depreminden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Avcılar'da, depremin 22'inci yıl dönümünde kentsel dönüşüm sürecine giren bin 500'üncü binanın yıkımı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 depreminin 22'inci yılında depremin en çok etkilediği ilçelerden biri olan Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildi. Avcılar Belediyesi tarafından Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin göreve gelir gelmez başlattığı "Hayat Kurtarma Hareketi" projesi kapsamında oluşturulan kentsel dönüşüm çalışmalarında, bin 500'üncü binanın yıkımı gerçekleştirildi. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos depreminde orta hasar almış bir bina alkışlar eşliğinde yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım öncesi gerekli güvenlik önlemleri alınarak mahalleli yıkım bölgesinden uzaklaştırıldı. Daha önce boşaltılan binanın yıkımına Başkan Hançerli de katıldı. Hançerli 2029 vizyonu itibariyle Avcılar'da hiçbir riskli bina bırakılmayacağının sözünü vererek, depremin üstesinden hep birlikte gelineceğini ifade etti.

"Biz Avcılar'da yaşamı korumak için yıkıyoruz ve yeniden yapıyoruz"

Bugüne kadar ilçe genelinde 1513 binanın kentsel dönüşüme girdiğini dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 50 bin insanın güvenle, dayanıklı binalarda oturacak olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Biz o gün orta hasar alan binayı 22 yıl sonra ancak yıkabiliyoruz. Bu binayı yıkabiliyor olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Biz Avcılar'da yaşamı korumak için yıkıyoruz ve yeniden yapıyoruz. Yıkım Avcılar'da mutluluk kaynağı. Bunlardan 304 tane vardı. Biz 2019'da seçildikten sonra bunları teker teker yıkmaya ve kentsel dönüşüme sokmaya başladık. Yüzlercesini yıktık. Son 10-15 tanesinden bir tanesi. Birazdan kepçeler ve makineler yıkmaya başlayacak. 1513 benzer bina Avcılar'da kentsel dönüşüme girdi. Bu 15 bin konuta ve 50 bin insana tekabül ediyor. Avcılar'da 50 bin insanımızın güvenle, dayanıklı binalarda oturma sürecini başlatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Avcılar 2029 vizyonumuzda, 2029 yılı itibariyle Avcılar'da hiçbir riskli bina bırakmamanın sözünü verdik. Diğer ilçelerimizin ve diğer illerimizin de benzer çalışmalar yapması ve milli güvenlik sorunu olan deprem sorununu çözmemiz gerek. Bunun da üstesinden devlet, belediye, vatandaş ve iş insanları hep birlikte üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı
Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı

17 Ağustos 1999, geri dönüşüm, 17 Ağustos, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Avcılar'da bin 500'üncü bina kentsel dönüşüme girerek yıkıldı - Son Dakika


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