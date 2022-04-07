Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

07.04.2022 13:01
Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da toplam 5 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 trans birey gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'da toplam 5 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 trans birey gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları belirlenen 5 trans birey hakkında 2 ay süreyle teknik ve fiziki çalışma yaptı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelilere yönelik Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçeleri ile Muğla'daki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 5 trans birey gözaltına alındı.  Para karşılığı trans bireylerle ilişkiye girdikleri belirlenen 50 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan trans bireylerden D.C.L., U.Ö. ve V.Ö. adliyeye sevk edilirken, diğer 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı
Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı
YORUMLAR
500
Marmaris'te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı Marmaris'te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı 10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi 10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Nazilli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | 2 ilde fuhuş operasyonu: 5 trans bireye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement