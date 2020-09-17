Son dakika haberi! 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu - Son Dakika

Alınan bilgilere göre; cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesinde yatan ismi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeyen 8 yaşındaki çocuk ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu

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