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Son dakika haberi: AB liderleri Brüksel'de toplandı - Son Dakika

Son dakika haberi: AB liderleri Brüksel'de toplandı

16.12.2021 12:49
Son dakika haberi: AB liderleri Brüksel'de toplandı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 2021'in son zirve toplantısında Rusya'dan enerji fiyatlarına, Kovid-19 salgınından göç ve güvenliğe birçok konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 2021'in son zirve toplantısında Rusya'dan enerji fiyatlarına, Kovid-19 salgınından göç ve güvenliğe birçok konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'ne Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson göreve gelmelerinden sonra ilk kez katılıyor.

Gün boyu sürecek toplantıda Rusya'nın Ukrayna sınırındaki haraketliliği, Belarus ve göçmen meselesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılamaların artırılması, artan enerji fiyatları ve enflasyon gibi konular ele alınacak.

Öne çıkan başlıklardan biri Rusya. Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı ve hareketliliği sonrasında liderlerin Moskova'ya "olası bir saldırgan tutum halinde ekonomik yaptırımları da içeren tedbirlerle karşı karşıya kalacağı" mesajını vermesi bekleniyor. Bu yaptırımların neler olabileceği liderlerin masasında yer alacak.

AB liderleri de toplantıya girişte Ukrayna'ya destek mesajları verdi.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın sınırlarının ihlal edilemeyeceğini belirterek, "Sınırların ihlal edilemeyeceğini, bunun Avrupa barışının temeli olduğunu burada bir kez daha vurgulayacağız. Ayrıca sınırların ihlal edilemezliğini sağlamak için birlikte her şeyi yapacağımızın altını çizeceğiz." dedi.

Rusya'ya karşı sert karşılık isteyen Baltık ülkelerinden Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Ukrayna sınırındakinin dışında Baltıklar'da ve NATO'nun doğu kanadındaki gelişmelerle birlikte Avrupa'nın belki de son 30 yıldaki en tehlikeli durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Nauseda, "Elimizdekilerle en kötü senaryoyu önlemek için her şeyi yapmalıyız. En kötü senaryo ise Ukrayna topraklarına olası bir askeri müdahale." diye konuştu.

Zirvede Kovid-19 salgını kapsamında seyahatlerde uygulanacak tedbirler, omicron varyantının ortaya çıkardığı durum, aşılamaların artırılması, Kovid-19'a karşı ortak aşı alımında olduğu gibi ortak ilaç alımı gibi konular görüşülecek.

Son aylarda artan enerji fiyatları, AB ülkelerinde enflasyon artışı gibi ekonomik meseleler de liderlerin masasında olacak.

Güvenlik ve savunma konularının değerlendirileceği zirve toplantısında yakında açıklanması beklenen AB-NATO ortak bildirisi, şubatta yapılacak AB- Afrika Zirvesi öncesinde Afrika ile ilişkiler de konuşulacak.

Avrupa Birliği, Brüksel, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AB liderleri Brüksel'de toplandı - Son Dakika


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