Son dakika haberi... ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davası 10. gününde - Son Dakika

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasının 10. gününe girildi.

Hennepin Bölge Mahkemesinde devam eden duruşmada, dün tanık kürsüsüne Illinois Loyola Üniversitesi Tıp Fakültesi akciğer ve nefes uzmanı Dr. Martin Tobin çağırıldı.

Floyd'un oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiğini düşündüğünü belirten Tobin, olay anındaki pozisyonu ve Floyd'un boynuna uygulanan 40 kilogramdan fazla kısıtlayıcı kuvvetin nefes almasını şiddetli şekilde engellediğini söyledi.

Mahkemede savcılığın gösterdiği görüntüleri de analiz eden Tobin, Floyd'un 3 dakika 2 saniyeden sonra nefes alamadığını, oksijen yetersizliğinin beyninde hasara ve kalbinin durmasına neden olduğunu kaydetti.

Tobin, Chauvin'in avukatı Eric Nelson'un Floyd'un otopsi raporunda vücudundan çıkan fentanil ve metamfetamin maddelerinin neden olduğu komplikasyondan ölmüş olabileceği savunmasına karşılık da "Floyd'un maruz kaldığı muameleyi sağlıklı biri de görseydi ölürdü." dedi.

Tobin'den sonra tanık kürsüsüne çıkan Kentucky, Louisville'den eski acil servis cerrahi ve asfeksi uzmanı Dr. Bill Smock da Floyd'un olay anında gösterdiği semptomların aşırı fentanil kullanımdan dolayı değil "oksijen açlığı"ndan kaynaklandığını gösterdiğini belirtti.

Son tanık olarak Floyd'un otopsi incelemesini yapan adli toksikolog Daniel Isenschmid dinlendi. Isenschmid, Floyd'un kan ve idrar testinde "çok düşük" miktarda metamfetamin ve fentanıl tesbit ettiklerini, ancak bunun ölümcül oranda olmadığını kaydetti.

Bugün 10. gününe giren davada savcılık makamının çağıracağı alanında uzman tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.