Son dakika haberi: Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

16.05.2022 14:37
Son dakika haberi: Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına başlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.A. ile tanıklar ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.A. olay günü maktul ağabeyi M.A'nın gece saatlerinde kendisini arayarak eve çağırdığını söyledi.

Ailesiyle arasında anlaşmazlık bulunması sebebiyle ablasının evinde kaldığını belirten S.A, "Eve gittiğimde ağabeyimin elinde uyuşturucu vardı. Zaman zaman beni uyuşturucu kullanmaya ve satmaya zorluyordu. Bu konuda bana şiddet uyguladığı da olmuştur. Olay günü ağabeyimin uyuşturucu satma teklifini reddettiğim için beni dövmeye başladı. Bana odada bulunan silahı doğrulttu. Aramızda arbede çıktı. Silah bir anda patladı. Ağabeyimi öldürmek kastım yoktu. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Tanık olarak beyanı alınan sanık ve maktulün annesi E.A'da çocukları arasında uyuşturucu satma meselesi nedeniyle zaman zaman kavga çıktığını belirterek, "M.A. uyuşturucu satışı için S.A'ya baskı uyguluyordu. S.A. hiçbir zaman uyuşturucu satmak istemiyordu. Olay günü ben Mardin'de bulunuyordum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle S.A'nın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.A'nın tutukluluk halinin devamına ve gelecek celse diğer tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 18 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde M.A. evinde öldürülmüş halde bulunmuş, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf eden maktulün kardeşi S.A. tutuklanmıştı.

Sanık S.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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