Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 6 zanlının yakalanması için polis ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı, adreslerde bez parçaları ve örgütün sözde yayın organı niteliğindeki dergi ele geçirildi.
Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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