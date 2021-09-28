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Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika

Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor

28.09.2021 12:25
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor, System.String[]

Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor Kastamonu'nun Abana ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan ve selde iş yerindeki bütün bisikletlerini kaybeden Mustafa Yıldırım, selde zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyor.

Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan ve selde iş yerindeki bütün bisikletlerini kaybeden Mustafa Yıldırım, selde zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıpları yaşandı, iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı. Selde çok sayıda araç ve bisiklet zarar görürken, bazıları denize kadar sürüklendi. Bozkurt ve Abana ilçelerinde iş yeri bulunan Mustafa Yıldırım'ın, Bozkurt'taki iş yerinde de 150 bisikleti ile çok sayıda aksesuarları sel sularına kapıldı. Abana'daki iş yerinde selden zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını yapan Yıldırım, bunun için ücret kabul etmiyor.

"İyilik yapma şansım var"

6 yıl önce İstanbul'dan memleketi Abana'ya döndüğünü söyleyen Bisikletçi Mustafa Yıldırım, "6 yıl önce şehir hayatından sıkılıp köyüme yerleşmeye karar verdim ve burada bir bisikletçi dükkanı açmak istedim. İlk açtığımda bu işlerden hiç anlamıyordum ve zorlandım, 2016 yılında Abana'da dükkanı açtıktan sonra 2018 yılında da Bozkurt'ta bir dükkan açmaya karar verdim. Daha fazla kitlelere ulaşmak istiyordum, bu yüzden öyle bir karar aldım. Bu kararımda fazla büyüyeceğimi tahmin etmemiştim ama çok fazla büyüdüm. Hem de daha fazla kitlelere ulaştım. Ama sel felaketi olunca maalesef Bozkurt'taki dükkanımın hepsini kaybettim. Maalesef sel, sanki dükkana girip bir tabağı nasıl sıyırırsınız o şekilde bütün dükkanı sıyırıp bütün bisikletlerimi, aksesuarlarımı her şeyimi alıp götürdü. Aslında dükkandan giden malzeme çok fazla önemli değil, mal, mülk, bunlar önemli değil. Önemli olan bizlerin burada yaşayacağı iyiliktir. Allah bana öyle bir şans vermiş ki, şu anda iyilik yapma şansım var" dedi.

"Onlar için bütün malzemelerimi kullanırım"

Selzede vatandaşların bisikletlerini tamir ettiğini söyleyen Yıldırım, "Bu bölgede selden etkilenen kim var ise bisikletini getirsin elimdeki bütün malzemeleri kullanırım. Sağ olsun bazı toptancı arkadaşlarımız var, benimle iletişime geçip ne tür ihtiyacımızın olduğunu söylediler, ben de kendilerine ilettim. Onlarda sağ olsun gönderiyorlar. Afetzedelerin bekleyen bisikletleri var. Onları da tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğim" diye konuştu.

"4 bisikletin peşine düşecek insan değilim"

Sel felaketinin yaşandığı gün 150 bisikletinden sadece 4 tanesini çamurun içinden çıkarabildiğini ifade eden Yıldırım, "Mal, mülk her şey yerine konulur ama giden canlarımız yerine konulmaz. Burada can kayıplarımız varken ben 4 tane bisikletin peşine düşecek bir insan değilim. Böyle de olmam hiçbir zaman. Önemli olan selden etkilenen vatandaşlara yapabileceğimiz iyilik. En ufak bir katkımız olacaksa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"Bağışlanan bisikletlerin kurulumunu yaparım"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 150 bisiklet bağışlandığını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bisikletlerin de kurulumunu tek başıma ücretsiz bir şekilde yaparım. Para istemiyorum. Bana, "olmaz öyle, biz senin ihtiyacını karşılayalım" dediler ama benim için hiç önemli değil. Başka bir firma 10 tane bisiklet gönderdi. Kaymakamlık kanalıyla dağıtılacakmış. Onların da kurulumunu yaparım. Benim zaten köye yerleşme amacım para kazanmak değildi. Bu işe hobi olsun diye başladım, fark etmeden işlerim büyüdü. Burada ulaştığım doğa imkanını, İstanbul'da bulamıyordum. Burada sel oldu, İstanbul'da deprem olur, Antalya'da yangın olur, başka bir yerde de başka bir felaket olur. Bu felaketler her zaman başımıza gelebilir ama bizim bunların hepsinden ders çıkarmamız lazım ve dimdik ayakta durmamız lazım.

Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor
Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor

Mustafa Yıldırım, Kastamonu, Bisiklet, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afetzede bisikletçi, selde zarar gören bisikletleri ücretsiz tamir ediyor - Son Dakika
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