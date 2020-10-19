Son dakika haberi | Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika

Son dakika haberi | Altın ve petrol fiyatları yatay

19.10.2020 17:44
Son dakika haberi | Altın ve petrol fiyatları yatay, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ toplantısından, arz kısıntısına ilişkin bir karar beklenmediği için, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ toplantısından, arz kısıntısına ilişkin bir karar beklenmediği için, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Altının ons fiyatı da, önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikaları ve artması beklenen mali desteklerin olumlu etkisiyle 1,900 - 1,910 dolar aralığında tutunuyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.30 artışla 43.29 dolar,Batı Teksas yüzde 0.58 artışla 41.27 dolar,altın yüzde 0.20 artışla 1,903.01 dolar,gümüş yüzde 1.58 artışla 24.51 dolar,bakır yüzde 0.75 düşüşle 6,728.00 dolar,platin yüzde 1.48 düşüşle 859.59 dolar,paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,336.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 484 liraya, çeyrek altın 792 liraya, Cumhuriyet altını da 3,154 liraya geriledi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC), TSİ 16: 30'da başlayan toplantıda artan koronavirüs vakaları ve Libya'nın artan petrol üretimi karşısında zayıflayan talep görünümünü görüşüyor.OPEC+ piyasada arz ve talep arasında denge sağlanması, petrol fiyatının yükseltilmesi ve petrol stoklarını düşürülmesi için Ocak 2017'den beri petrol arzında kesinti yapıyor.Petrol arz kesintisini günlük 9.7 milyon varilden günlük 7.7 milyon varile düşüren OPEC+, Ocak ayından itibaren kesinti miktarını günlük 2 milyon varil düzeyinde azaltmayı planlıyor. Buna karşılık, bazı analistlere göre, talepteki düşüşler göz önüne alındığında arz kesintisini hafifletme kararı daha ileri bir tarihe ertelenebilir.Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya arz kesintilerinin planlanan tarihte gerçekleşeceğinin altını çizmişlerdi. Bir sonraki OPEC+ toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Petrol, Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

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