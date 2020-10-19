Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ toplantısından, arz kısıntısına ilişkin bir karar beklenmediği için, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Altının ons fiyatı da, önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikaları ve artması beklenen mali desteklerin olumlu etkisiyle 1,900 - 1,910 dolar aralığında tutunuyor.