Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.