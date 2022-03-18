Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

18.03.2022 15:50

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.

Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement