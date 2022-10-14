Toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.10.2022 20:58

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kuzca Mahallesi Aslanlı mevkisinde Talat Balaban'a (71) ait ceviz bahçesinde sulama kanalına iş makinesi ile boru döşendiği sırada toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sırasında çalışma yapan bahçe sahibi Talat Balaban ve ona yardım eden akrabası İbrahim Taşkın (58) toprak altında kalarak ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çalışma yapan diğer işçiler yaptı.

Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Talat Balaban, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Toprak kaymasının devam etmesi sebebiyle İbrahim Taşkın'a ise bir süre müdahale edilemedi.

İş makinesi yardımı ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla toprak altından çıkartılan Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından İbrahim Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen Taşkın'ın yakınları üzüntü yaşarken, sinir krizi geçirenlere jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

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Kaynak: AA

İbrahim Taşkın, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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