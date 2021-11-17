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Son dakika haberi... Aşı tereddüdü liseli Nehir'i hastanelik etti: Zor bir süreçten geçtim - Son Dakika

Son dakika haberi... Aşı tereddüdü liseli Nehir'i hastanelik etti: Zor bir süreçten geçtim

17.11.2021 12:44
Son dakika haberi... Aşı tereddüdü liseli Nehir'i hastanelik etti: Zor bir süreçten geçtim

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de ailesinin tereddüt yaşadığı için Covid-19 aşısını yaptırmadığı MPS Tip 1 hastası 14 yaşındaki Nehir Dülgeroğlu koronavirüse yakalandı.

İZMİR'de ailesinin tereddüt yaşadığı için Covid-19 aşısını yaptırmadığı MPS Tip 1 hastası 14 yaşındaki Nehir Dülgeroğlu koronavirüse yakalandı. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatan Nehir, aşının önemini anladığını belirterek, "Hastalık, kusma şikayetiyle başladı. Zor bir süreçten geçtim. Çok yoğun bir şekilde kol ve bacak ağrısı çektim" dedi.

İşçi emeklisi Hürzem Dülgeroğlu (55) ve ev kadını Nuray Dülgeroğlu (42) çifti, vücut sistemini etkileyen, organ hasarına yol açan ve nadir bir genetik hastalık olarak kabul edilen Mukopolisakkaridoz Tip 1 (MPS Tip 1) hastası olan kızları Nehir'in koronavirüs aşısı olmasını tereddüt yaşadıkları için istemedi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Nehir Dülgeroğlu, 25 gün önce aşırı kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Nehir'in Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. Durumu ağırlaşan Nehir Dülgeroğlu, 14 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldı. Dülgeroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Hasta yatağında DHA'ya konuşan Nehir Dülgeroğlu, tedavi sürecinde aşının önemini anladığını belirterek şunları söyledi: "Hastalık, kusma şikayetiyle başladı. Zor bir süreçten geçtim. Çok yoğun bir şekilde kol ve bacak ağrısı çektim. Umarım, kısa zamanda ağrılarım tamamen geçer. Tedavi sonucu çok daha iyiyim. Hem büyükler hem de çocuklar mutlaka aşı olsun, yoksa bu hastalığı benim gibi ağır geçirirler."'ÇOCUĞUNU SEVEN HERKES MUTLAKA AŞI YAPTIRMALI'Hürzem Dülgeroğlu ise kızı Nehir'in hastalığı nedeniyle tereddüt yaşadıklarını ve bu nedenle aşı yaptırmadıklarını belirterek, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı bulunuyor. En başta 'aşı olursa çocuğumuz bir sıkıntı yaşar mı?' diye düşündük ve yaptırmadık. 25 gün önce Nehir aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Kusmasına engel olamayınca hastaneye geldik. Hemen yoğun bakım servisine aldılar. Ciğerleri enfeksiyon kapmıştı. Ciğerlerindeki oksijenin az olduğu söylendi, bu süreçte psikolojik olarak çöktük. Ben, eşim ve çevremizdeki insanlar psikolojik sıkıntılar yaşadı. Çok korktuk. Allah kimseyi çoluğu çocuğuyla sınamasın. Çocuğunu sevip, değer veren herkesin mutlaka çocuğuna da aşı yaptırması gerekiyor" dedi.'12 YAŞ ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLARIN AŞI OLMASINDA FAYDA VAR'

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl de, "Nehir'in anne ve babası aşıya inanan, kendi aşılarını yaptırmış bir aile. Ama Nehir için tereddüt yaşamışlar. Hele hele kronik hastalığının bulunmasına ve önerilmesine rağmen yaptırmamışlar. Bunun sonucunda ağır bir süreçten geçmişler. Özellikle obezite, şeker, kalp rahatsızlığı, astım gibi rahatsızlığı bulunan çocukların muhakkak aşılanmaları lazım. Bu sorunları olmasa bile 12 yaş üzerindeki çocukların aşı olmasında fayda var" diye konuştu.


Koronavirüs, Genetik, Lise, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aşı tereddüdü liseli Nehir'i hastanelik etti: Zor bir süreçten geçtim - Son Dakika


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