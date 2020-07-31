Son dakika haberi! ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor - Son Dakika

ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölbaşı İlçesi Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan Çevregöl Parlement Sitesi'nin yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen su sorununun giderilmesi için çalışmaları son aşamaya getirdi. Sitedeki, içme suyu ve atık su (kanalizasyon) sorununu çözmek için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren ASKİ yetkilileri, problemin ağustos ayı içinde çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdiler.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'nın yıllar içinde biriken su ve kanal sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. ASKİ ekipleri, son olarak 25 yıl önce kurulmasına rağmen, ancak 2 buçuk yıl önce şehir şebeke hattına bağlanan Çevregöl Parlement Sitesi'nin de su sorununu çözmek için kolları sıvadı ve çalışmaları son aşamaya getirdi. Site Yöneticisi Şükrü Durmuş, Gölbaşı'nda yer alan ve 196 bağımsız konuttan oluşan sitenin sorunun geçmişten gelen bir sorun olduğunu ifade ederek, sitenin yaklaşık 2 aydır içme ve kullanma suyu ihtiyacının kuyu suyu ve tankerle taşıma su şeklinde karşılandığını, sitenin atık su giderinin de şehir şebeke hattına bağlı olmadığını kaydetti. Sitenin atık su arıtma binasının ise işlemini Gölbaşı Belediyesi'ne ait 30 metrekarelik kısmını kullanması ve bu için 8 bin 800 liraya aylık kira bedeli ödemek zorunda kaldıklarını belirten Durmuş, bu durumun kendilerine çok büyük ekonomik yük getirdiğini vurguladı.

Gereken adımlar atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda ASKİ yetkilileriyle sitelerinin alt yapı ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog halinde bulunduklarının altını çizen Durmuş, "ASKİ Genel Müdürlüğümüz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Pandemi nedeniyle süreç biraz aksadı ancak gereken adımlar atıldı ve ihale yapıldı. Çözüme çok az kaldı" bilgisini verdi.

Pandemi ve hobi bahçeleri su tüketimini arttırdı

Çevregöl Parlement Sitesi'nin 25 yıldır yaşadığı içme suyu ve atık su sorununu çözmek için harekete geçen ASKİ Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İncek ve Tulumtaş Mahallelerinin imar planlarında değişiklik yapılması sonucunda artan emsal değerleri ile bölgedeki nüfus yoğunluğunun hızla arttığına dikkat çekerek, şunları söylediler:

"Bölgemizde pandemi süreci ile birlikte su kullanımında meydana gelen artış, dağıtım şebekesinin yetersiz kalmasına yol açtı. Hidrolik açıdan şebekenin en yüksek kotunda yer alan Tulumtaş Mahallesi de susuzluktan ilk etkilenen yerler arasında."

Bilkent Şehir Hastanesi yanındaki P18 pompa istasyonu ile başlayan terfii hattından sırasıyla PSW3, PSW4 ve PSW11 Çayyolu istasyonlarının beslendiğini kaydeden yetkililer, bunun yanı sıra bölgedeki su sorununun bir diğer nedeninin de son zamanlarda sayıları artan hobi bahçelerine bağlı fazla su tüketimi olduğunu açıkladı.

Çayyolu pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle sorun çözüme kavuşacak

Bölgenin ana kaynağı konumunda yer alan PSW11 Çayyolu pompa istasyonunda pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle birlikte, tesisin kolektör kapasitesi ve manevra kabiliyetininde arttırıldığını aktaran yetkililer, bu sayede de söz konusu sitenin su sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydederek, şu bilgileri verdiler:

"PSW11SW10 basma hattı pompalarının kapasitesinin arttırılması işi ihalesi sonuçlandı. Ağustos ayı içerisinde problemin çözüme kavuşması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.