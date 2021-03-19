Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran: "Çanakkale ve Sakarya zaferleri olmasaydı, bugün Ankara da Türkiye de olmayacaktı" - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferler olmasaydı bugün Ankara da Türkiye de olmayacaktı." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla ATO, Altındağ Belediyesi, Başkent Ankara Meclisi, Çalıkuşları Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu organizasyonuyla gerçekleştirilen anma ve kutlama programına katıldı.

Baran burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için 2005'ten bu yana yaklaşık 30 bin öğrenciye yönelik Çanakkale'ye gezi programı düzenlediklerini, 2019'da ise Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı-Duatepe'ye 3 bin öğrenci gönderdiklerini hatırlattı.

Türk halkının ihtiyaç olan her yerde meydanlara çıkarak mücadelesini kazandığını vurgulayan Baran, " Çanakkale Zaferi, dünyanın en önemli maddi gücünün iman gücüyle yarıştığı, dünyanın en zengin askerli ülkelerinin ordularının Türk'ün iman gücü karşısında mağlup olduğu en kıymetli zaferdir. Güneyden kuzeye, doğudan batıya tüm gençler biraz sonra öleceklerini biliyor olmalarına rağmen bir saniye geri durmadan göğüslerini siper ettiler. Çanakkale ve Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferler olmasaydı bugün Ankara da Türkiye de olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, zaferin 106'ncı yılını kutlamak ve şehitleri anmak için Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

Programda Baran'a 18 Mart Şehitleri Anma Etkinliği'ne katkıları ve milli duyarlılığından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlikte, Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi gerçekleştirilirken, konuklara "Çanakkale'de askerlerin bir öğünü olduğu" belirtilerek hoşaf ve kuru ekmek dağıtıldı.