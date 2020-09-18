Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yıllık yatırım planı çerçevesinde yeni yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Aydın'ın dört bir tarafında eş zamanlı çalışırken Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı modern yollarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekipler Efeler'de Doğu Gazi Bulvarı'nda, Sultanhisar'da Jurnalı Caddesi'nde, Kuşadası'nda Kasım Yaman Caddesi'nde ve Nazilli Hasköy'de sıcak asfalt çalışmalarını eşzamanlı olarak sürdürüyor. Çine'de çalışmalara hız veren ekipler Kırsakallar- Ovacık-Topçam-Alabayır yolunda yol yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler ayrıca Koçarlı Yağcıdere'de, Nazilli Yaylapınar- Çobanlar'da, Bozdoğan Çamlıdere- Kale'de ve Söke Sazlı'da da yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Sultanhisar'da Kavaklı yolu ise bitirilerek hizmete açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlara durmaksızın devam ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, yapılan yolların Aydın'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden bu yana Aydın'ı daha modern yollarla buluşturmak için gece-gündüz çalışıyor. Yıllık yatırım programımıza göre yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN