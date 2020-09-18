Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Son dakika gündem haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yıllık yatırım planı çerçevesinde yeni yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yıllık yatırım planı çerçevesinde yeni yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Aydın'ın dört bir tarafında eş zamanlı çalışırken Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı modern yollarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekipler Efeler'de Doğu Gazi Bulvarı'nda, Sultanhisar'da Jurnalı Caddesi'nde, Kuşadası'nda Kasım Yaman Caddesi'nde ve Nazilli Hasköy'de sıcak asfalt çalışmalarını eşzamanlı olarak sürdürüyor. Çine'de çalışmalara hız veren ekipler Kırsakallar- Ovacık-Topçam-Alabayır yolunda yol yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler ayrıca Koçarlı Yağcıdere'de, Nazilli Yaylapınar- Çobanlar'da, Bozdoğan Çamlıdere- Kale'de ve Söke Sazlı'da da yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Sultanhisar'da Kavaklı yolu ise bitirilerek hizmete açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlara durmaksızın devam ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, yapılan yolların Aydın'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden bu yana Aydın'ı daha modern yollarla buluşturmak için gece-gündüz çalışıyor. Yıllık yatırım programımıza göre yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar, Yatırım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Korona testi pozitif çıkınca 4. kattan atlayan kadın, şans eseri kurtuldu Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir         
15:08
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei