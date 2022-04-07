Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

07.04.2022 16:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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