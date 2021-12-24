Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu:  Ülkemizdeki büyümeden tüm kesimler hak ettikleri payı alacak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attığını belirterek, "Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karabük'te Filyos-5 Köprüsü'nün açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Karabük'ü çevre illere ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'na bağlayan yolun standardının yükseltilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Karaismailoğlu, "Bu kapsamda Devrek-Zonguldak ayrımı Karabük yolunun 24'üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan mevcut Filyos-5 Köprüsü'nü yıkarak yeniden inşa ettik. 186 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 6 açıklıktan oluşan Filyos-5 Köprüsü'nü, ön çekim basit kiriş tipinde inşa ettik. Yeni inşa edilen köprü ile hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standardını yükselttik. Filyos 5 Köprüsü'nü yeniden inşa etmemizdeki en önemli amaçlardan biri de Karabük-Zonguldak arasındaki yol güvenliğini ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmaktı. Bunu da sağlamış olduk" dedi.

'BÜYÜMEYİ ÇİFT HANELİ RAKAMLARLA KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarını hakkaniyet ölçüsünde arttıracaklarını belirterek, "Milleti dolarla, avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet verdi. Çünkü hep söyledik, Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor diye. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız" diye konuştu.'GÜÇLENECEĞİZ, TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'"Son aylarda döviz kurları üzerinden ülkemiz ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandı" diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Adeta topyekun bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken, piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Millet-devlet işbirliğiyle kalkınacağız, güçleneceğiz ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz."