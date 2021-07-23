"İklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen kararlı adımlar attık"

ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi John Keryy ile görüştüklerini bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok ülkeden daha kararlı adımlar attığımızı ifade ettik" dedi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'da düzenlenen "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi John Keryy ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile mücadele, Türkiye nezdinde Paris Anlaşması, Mutabakat Zaptı konuları ile çevre ve iklim konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden biri olarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarımızı aktardığımız toplantıda iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok ülkeden daha kararlı adımlar attığımızı ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Kerry ile görüşmelerinde BM İklim Değişikliği Sözleşmesi'nin Ek-1 listesinden çıkarılma talebini yinelediklerini aktaran Kurum, "Haklı mücadelemize desteklerini beklediğimizi dile getirdik. Bu kapsamda mutabakat metni müzakerelerinin tamamlanarak Glasgow'daki 26. Taraflar Konferansı öncesinde mutabakatın imzalanmasının da bizim için Paris Anlaşması sürecini hızlandıracak bir adım olacağının altını çizdik" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/İHA)