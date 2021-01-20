Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "2020 yılında 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, İŞKUR'un 2020 yılında 869 bin işe yerleşmeye aracılık ettiğini kaydetti. Bakan Selçuk, işe yerleşmelerden 834 bininin özel sektörde olduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada iş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına değinerek, 2020 yılında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldığını belirtti. Bakan Selçuk, 87 bin kişinin Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindiğini ifade ederek, "2020 yılında 219 bin kadın, 201 bin genç aktif işgücü programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor" dedi.

"İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİMİZLE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZLA İŞVERENLERİMİZ ARASINDA KÖPRÜ KURDUK"

Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile de iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "2020 yılında 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)