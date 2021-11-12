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Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)

12.11.2021 12:26
Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Ar-Ge harcamalarının, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Ar-Ge harcamalarının, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200'e ulaştı." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuşan Varank, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu organizasyonu yapamadıklarını, Türkiye'nin inovasyon üssü Bilişim Vadisi ev sahipliğinde çok daha güçlü bir şekilde bir araya geldiklerini söyledi.

Ödül törenini, ekosistemin katettiği mesafeyi göstermesi bakımından kıymetli bulduğuna işaret eden Varank, bir önceki törende Ar-Ge merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ödüllerini birleştirdiklerini, bu yıl ödül törenine tasarım merkezlerini de dahil ettiklerini kaydetti.

Varank, özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini çok daha ileri noktalara taşıyan altyapıların, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek, "Sizlerin üstün gayretleriyle buralarda, küresel rekabetçiliğimizi artıracak birçok teknolojik ürün ve hizmet geliştiriliyor. Pandeminin gölgesinde geçen son 2 yılda bunu zaten net bir şekilde gördük. Acil ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarından yazılıma kadar birçok alandaki başarılı projeler buralarda hayat buldu. Amacımız; göğsümüzü kabartan bu başarı hikayelerinin artarak devam etmesi. Tabii maliyetini ve zahmetini düşündüğünüzde Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak hem meşakkatli hem de riskli bir süreçler barındırıyor. Verilen emeklerin ve elde edilen sonuçların bu manada görünür kılınması ve kamuoyuna mal edilmesi de gerçekten önemli. Ne demişler, marifet iltifata tabidir. Onun için önemli bir görev ifa ettiğini düşündüğümüz bu törenlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece hem paydaşlarımızın motivasyonunu daha da artırmış hem de henüz bu işlere başlamamış firmaları teşvik etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Aslında Ar-Ge ve inovasyon konusunda elini taşın altına koyan her işletmenin ödülü sonuna kadar hak ettiğini ama süreci bir yarışma havasına büründürdüklerinde oluşan sinerjiden gayet memnun olduklarını aktaran Varank, bunun için de objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturarak çeşitli kategorilerde sıralamalar yaptıklarını, bu sıralamalarda ilk 3'e girenlere ödüllerini takdim ettiklerini ifade etti.

"Ülkemiz, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti"

Bakan Varank, bugün de Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30 ödül, teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül takdim edeceklerini belirterek, istihdam, proje kapasitesi, iş birliği, ticarileşme ve fikri mülkiyet gibi konuları içeren bu endeksle, bir nevi performans değerlendirmesi de yaptıklarını, böylece altyapılardaki gelişime açık yönleri tespit etme ve gerekli iyileştirmeleri yapma fırsatı yakalandıklarını vurguladı.

Ödül almaya hak kazanan Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparkları tebrik eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi ve iklim değişikliğiyle birlikte küresel rekabetin çok daha farklı bir boyuta taşındığını izleyebiliyoruz. Bu durum, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini de her zamankinden daha önemli bir hale getirmiş oluyor. Bunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızda Ar-Ge'yi, inovasyonu baş tacı ediyoruz. Hükümet olarak 19 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii gönül, göreve geldiğimizde oturmuş bir ekosistem bulmayı arzu ederdi. Ancak maalesef biz böyle bir ortam bulamadık. Bu yüzden adeta sıfırdan bir ekosistem inşa etmek için kollarımızı sıvadık. Sağladığımız desteklerle sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısını 89'a çıkardık. Teknoparklar ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin adeta kalbi konumuna yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada teknoparklar, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği yapay zeka, sağlık ve drone teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü bölgeler konumuna geldi. Teknoparklarla birlikte Ar-Ge ve tasarım merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen bir unsur olarak önemli altyapılar. İlk defa bizim dönemimizde başlayan bu yapıların sayısı bugün 1600'ün üzerine çıkmış durumda. İşte bu altyapılar ve buralarda sizlerin yaptığı özverili çalışmalar sayesinde ülkemiz, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200'e ulaştı."

Varank, özellikle patent alanında dünyadaki gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, patent konusundaki yaklaşımlarından bahsetti.

(Sürecek)

Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Patent, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Varank, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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