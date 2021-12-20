Bakan Yanık: 35 SODAM ile Roman vatandaşlarımıza katkıda bulunuyoruz - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "35 Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşımız SODAM'larımızdan faydalandı" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, SODAM'larda Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlediklerini belirtti. SODAM'larda, Halk Eğitim Merkezleri'nden gelen usta öğreticiler tarafından eğitimler verildiğinin kaydeden Yanık, "35 SODAM ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor. Bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşımız SODAM'larımızdan faydalandı" dedi.Bakan Yanık ayrıca merkezlerde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim (dikiş-nakış) kurslarının uygulandığını, daha fazla kadının faydalanabilmesi için kreş imkanlarının da olduğunu belirtti.