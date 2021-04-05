Açıklamada, virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla köyün tamamının ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Bartın 'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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