Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2)

08.04.2022 13:10

Son dakika haber... İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2)
Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı (2) - Son Dakika


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