Son dakika haberi: Başkan Çerçi, Bakan Pakdemirli'ye sunum yaptı - Son Dakika

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Bakan Pakdemirli'ye bir sunum gerçekleştirdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa ziyaretinde, belediye başkanları ile bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları katıldı.



Belediyenin desteklerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı



Toplantıda Bakan Pakdemirli'ye sunum yapma fırsatı bulan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi tarafından verilen tarım ve hayvancılık desteklemelerinden bahsetti. Orman Müdürlüğünden belediyeye tahsis olan Mesir Tabiat Parkı, Ortaköy Biyolojik Göleti ve Yunus Emre Kültür Parkı'nın bitmiş projelerini de Bakan Pakdemirli'ye sunan Başkan Çerçi, ayrıca Süreyya Tabiat Parkı'nda belediye tarafından başlatılacak olan projeden de bahsetti. Yunusemre Belediyesinin yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA