Son dakika haberi: Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'veto ettim' dediği Balotelli transferinde siyah-beyazlıların son bir hamle yapması bekleniyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi yarın 18.00'de kapanıyor. Beşiktaş'ta ise gözler ikinci bir forvet takviyesine çevrildi. Aboubakar ile bu bölgeye takviye yapan siyah-beyazlıların, Mario Balotelli için son bir girişim yapması bekleniyor. Mario Mandzukic'in yıllık ücretinin fazla olması ve üstüne imza parası da istemesi üzerine Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın veto ettiğini açıkladığı Balotelli için son bir yoklama yapacağı gelen haberler arasında. - İSTANBUL