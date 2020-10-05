Son dakika haberi | Beşiktaş transfer dönemini 10 oyuncu alarak kapattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beşiktaş transfer dönemini 10 oyuncu alarak kapattı

Son dakika haberleri... Son gün santrfor transferi gerçekleşmediİstenmeyen yabancılar elde kaldı4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacakAli DANAŞ - Transfer döneminin başladığı 4 Ağustos gününden itibaren 10 futbolcuyu kadroya katan siyah beyazlılar, genç oyuncuların da dahil olduğu 18 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Son dakika haberi | Beşiktaş transfer dönemini 10 oyuncu alarak kapattı, System.String[]

Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi

İstenmeyen yabancılar elde kaldı

4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak

Ali DANAŞ -

Transfer döneminin başladığı 4 Ağustos gününden itibaren 10 futbolcuyu kadroya katan siyah beyazlılar, genç oyuncuların da dahil olduğu 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Bu arada kiralıktan geri dönen 8 oyuncudan 4'ü kadroda tutulurken, biri takas yoluyla bonservisli, 3'ü de yine kiralık olarak takımdan gönderildi.İşte Beşiktaş'ın yaz dönemindeki transfer tablosu: GELENLER: N'Sakala-Welinton-Josef de Souza-Gökhan Töre-Atakan Üner-Franscisco Montero-Vincent Aboubakar-Valentin Rosier-Bernard Mensah-Rachid GhezzalGİDENLER: Burak Yılmaz-Gökhan Gönül-Caner Erkin-Loris Karius-Victor Ruiz-Pedro Rebocho-Kevin Prince Boateng-Mohamed Elneny-Abdoulay Diaby- Enzo Roco- Fatih Aksoy-Umut Nayır-Sedat ŞahintürkKİRALIK GÖNDERİLENLER: Alpay Çelebi-Oğuzhan Akgün-Erdem Seçgin-Kerem Kalafat-Ahmet GülayKİRALIKTAN DÖNENLER: Oğuzhan Özyakup-Cyle Larin-Ajdin Hasic-Isimat MirinSON GÜN SANTRFOR TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİBeşiktaş, transferin son gününde kadroya bir santrfor transferi daha yapmak için çabaladı ancak yapılan girişimlerden bir sonuç çıkmadı.Yaklaşık 50 gün uğraşılan ve defalarca görüşülen Hırvat santrfor Nikola Kalinic, bir kaç kez kabul etme seviyesine gelmesine rağmen son gün İtalya ekiplerinden Verona'ya transfer olmayı tercih etti. Siyah beyazlıların daha önceden anlaşma noktasına geldiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasında fikir ayrılığına sebep olan Mario Balotelli de son gün yapılan girişimlere olumsuz cevap verdi. Uzun süre uğraşılan bir diğer aday Mario Mandzukiç ise Beşiktaş'tan 2 sezon için istediği 8 milyon Euro'dan hiç bir şekilde taviz vermeyince bu transfer girişimi de sonuçsuz kaldı. Siyah beyazlılar yaz transfer döneminde kadrosuna santrfor olarak sadece eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı dahil edebildi.İSTENMEYEN YABANCILAR ELDE KALDISiyah beyazlılar bu transfer döneminde takıma takviye etmek istediği oyuncularla uğraşırken, bir yandan da futbolcuların yüksek maaşlarında indirime gitmeleri için yaptıkları görüşmelerle gündeme geldi.Ancak Beşiktaş yönetiminin yaptığı bu görüşmelerin Necip Uysal haricinde hiçbirinden olumlu sonuç çıkmadı ve futbolcular indirimi kabul etmedi. Özellikle Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Oğuzhan Özyakup'la uzun süre yapılan görüşmelerde oyuncular, Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Siyah beyazlı yönetim Oğuzhan Özyakup hariç, Vida ve Lens'e, Mirin ve Douglas'ı da dahil ederek dört futbolcudan kendilerine kulüp bulmasını istedi. Vida ve Lens kendisine gelen teklifleri her defasında 'Beşiktaş'tan aldığımız parayı hiç bir yerde alamayız' diyerek reddederken, Mirin ve Douglas da aynı gerekçeyle gitmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakırken Vida'yı da A takımda tuttu.4 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMELERİ DONDURULACAKYapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurdu.

Üç futbolcuya ek olarak A Takımdan bir futbolcunun daha sözleşmesi dondurulacak.


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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Beşiktaş transfer dönemini 10 oyuncu alarak kapattı - Son Dakika Spor

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