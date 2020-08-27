Son dakika haberi: Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü - Son Dakika

Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

Bursa'da İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan (49), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kamuran Balkan'ın cenazesi, İnegöl'de bulunan Mesudiye Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dernek ve oda başkanları ile Balkan'ın yakınları katıldı.