Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE, KANADALI ASKERLER ANISINA DİKİLEN CARİBOU ANITI'NIN AÇILIŞI YAPILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE, KANADALI ASKERLER ANISINA DİKİLEN CARİBOU ANITI'NIN AÇILIŞI YAPILDI

24.09.2022 09:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin onuruna dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin onuruna dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz. Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır dedi.

Çanakkale Savaşları sırasında 107 yıl önce savaşarak hayatlarını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı töreni gerçekleştirildi. Törene, Kanada Hükümeti'nden bakanlar, milletvekilleri ve Newfoundland eyalet temsilcileri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Newfoundland Eyaleti Başbakanı Andrew Furey ve Kanada Gazi İşleri Bakanı Lawrence Archibald MacAulay tarafından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

'DÜNYA TARİHİNDE BİR BENZERİ YOK'

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları'nın dünya tarihinde bir benzeri olmadığını söyleyerek, Çanakkale Savaşlarında dünya tarihinde benzeri olmayan bir mücadele yaşanmış ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz bu topraklarda pek çok ülkenin de askeri kayıpları olmuştur. Bu savaşlarda Newfoundland askerleri de hayatını kaybetmiştir. Bugün burada savaşta hayatını kaybeden Newfoundland askerlerinin anısına Newfoundland Eyaleti ve Labrador tarafından yaptırılan Caribou Anıtı'nın açılışını yapmak için bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşların sona ermesi sonrasında dile getirdiği 'Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' ifadeleri bizim için de esastır. Caribou Anıtı ve Çanakkale şehitlerimiz için yakında Kanada'da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, 'Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına' katkıda bulunacağına inanıyorum dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sonlandırdı Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz. Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının gelişmesinde, bu anıtların katkıda bulunmasını diliyorum. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti yinelerken, iki ülke ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu dile getirmek isterim.

Yapılan konuşmaların ardından Caribou Anıtı'nın açılışı Bakan Ersoy, Furey ve MacAulay tarafından gerçekleştirildi. Ardından Kanada Kraliyet Alay Bandosu tarafından ülke milli marşlarının çalındı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Caribou Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve yabancı heyetin Hill 10 Anıt ve Mezarlığına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Togo Cumhuriyeti, Çanakkale, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE, KANADALI ASKERLER ANISINA DİKİLEN CARİBOU ANITI'NIN AÇILIŞI YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE, KANADALI ASKERLER ANISINA DİKİLEN CARİBOU ANITI'NIN AÇILIŞI YAPILDI - Son Dakika
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