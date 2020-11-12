Son dakika haberi! "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Son dakika haberi! "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı

12.11.2020 13:51
Son dakika haberi!

Son dakika gündem haberine göre Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, cepheden kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bölümleri gezdi.

Müzeyi gezen vatandaşlardan Ramazan Ercanoğlu, gazetecilere, mobil müzede geçmişi ve tarihi gördüğünü söyledi.

Çanakkale Savaşı'na katılan askerlerin imkansızlıklara rağmen elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu belirten Ercanoğlu, "Burada askerlerimizin ne zorluklarla savaştıklarını görünce gerçekten çok duygulandım." dedi.

Sakin Yıldırım da mobil müzeyi gezenlerin duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Askerlerimiz yoksulluk içerisinde savaşırken düşmanın sahip olduğu imkanların kıyaslandığı objeler var burada. Bunları görünce gerçekten duygulanıyorsunuz." diye konuştu.

Mustafa Kandemir de ataların yaptığı fedakarlığa dikkati çekerek yeni nesilden bunlara sahip çıkmalarını istedi.

Çanakkale'de askerlik yaptığını aktaran Kandemir, oradaki alanı saatlerce gezdiğini ve imkansızlığa rağmen kazanılan başarıyı anlamakta hala güçlük çektiğini ifade etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin bugün akşam saatlerinde kentten ayrılacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika


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