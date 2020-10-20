Son dakika haberleri: Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı

20.10.2020 12:38
Son dakika haberleri: Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Çin, Japonya'yı 2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun nasıl bertaraf edileceği konusunda karar vermek için komşu ülkelerle istişareye çağırdı.

Çin, Japonya'yı 2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun nasıl bertaraf edileceği konusunda karar vermek için komşu ülkelerle istişareye çağırdı.

2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun nasıl bertaraf edileceğine dair kararı bu ay sonunda netleştirmesi beklenen Japonya'ya bir çağrı da Çin hükümetinden geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere verdiği demeçte, Japon hükümetinin süreç hakkındaki gelişmeleri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmasını umduğunu söyledi.

Lijian Japonya'nın komşu ülkelerle istişare ederek ihtiyatlı kararlar alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÇAĞRI YAPAN İLK ÜLKE DEĞİL

Geçen hafta Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tokyo uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye davet edilirken, Japon hükümetine çevre ve insan sağlığını korumaya öncelik verilmesi çağrısında bulunulmuştu. Seul, radyoaktif suyun nasıl bertaraf edileceği konusunda şeffaf bir şekilde bilgi sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

ÇARE ARANIYOR

Japonya 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali felaketine sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Santrali işleten Tepco adlı şirket, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı. Uygulamaya konması en muhtemel çözümün ise, atık suyun seyreltilerek denize boşaltılması olduğu kamuoyuna yansımıştı. Japonya hükümeti, tepkilere neden olan çözüm planına dair kesin kararın çevre hassasiyeti gözetilerek verileceğini açıklamıştı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çin'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı - Son Dakika

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