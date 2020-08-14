Son dakika haberi... Çukurca'da çocuklar için etkinlik - Son Dakika

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, Çukurca ilçesinde çocuklar için etkinlik düzenledi.

Ekipler, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamından Gündeş köyünde çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Gündeş Köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte gençlik merkezinin faaliyet ve projeleri anlatıldı.

Ardından Damla Gönülleri Harekatı ve Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğunca çeşitli oyunlar sergiledi.

Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu.