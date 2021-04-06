Muğla'nın Datça ilçesinde Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Haluk Laçin, Datça AK Parti meclis üyesi Berk Bayar ve MHP Datça Meclis üyeleri Serdar Ören ile Mustafa Ceylan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polis memurlarıyla sohbet etti.

Buradaki görevli polis ekiplerinin 10 Nisan Polis Haftasını kutlayan meclis üyeleri İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'la da bir süre görüştü.

Burada konuşan Laçin, Türk Polis Teşkilatı'nın 176 yıldır büyük bir özveri ile mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olduğunu söyledi.

İsmail Toygun da vatandaşların emniyeti için en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.