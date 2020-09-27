Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Ermenistan'a tepki - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Ermenistan'a tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "30 yıldır iğfal edilmiş uluslararası hukukun izzetini kurtarmak, BM kararlarını uygulatmak için ve saldırgan Ermenistan'a haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycan'ın yanında olmalıdır" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Ermenistan'a tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "30 yıldır iğfal edilmiş uluslararası hukukun izzetini kurtarmak, BM kararlarını uygulatmak için ve saldırgan Ermenistan'a haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycan'ın yanında olmalıdır" dedi.

Yerli Düşünce Derneği, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine saldırısı sonucu cephe hattında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere dernek genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası dernek adına açıklama yapan Topçu, Ermenistan'a yönelik sert eleştirilerde bulunurken, bütün dünyayı da Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet etti. Tarihi hikayesi maşalık olan Ermenistan'ın son zamanlarda yine bir taşeronluğa soyunduğunu, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını sıklaştırdığını belirten Topçu, "Ermenistan, daha önce Karabağ-Hocalı'da insanlık suçunu işlerken de hiçbir hak hukuk gözetmediğini uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe saydığını ispatlamıştı. Bütün dünya sustukça Ermenistan cesaretlenip bu türden saldırgan terör faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyanın bütün başkentleri bu noktada sorumludur. Artık bu mütecaviz Ermenistan'a dur deme zamanı gelmiştir. Gün, hak-hukuk ve adaletin bölge ve dünya barışının yanında yer alma günüdür. Adaletin bayrağı ve uluslararası hukukun meşruiyeti ve geçerliği öncelikle Karabağ'da dalgalanmalı, çiğnenen uluslararası hukuk ayaklar altından kaldırılmalıdır" diye konuştu.

Ermenistan hükümetlerince Azerbaycan'ın öz topraklarına yaptığı saldırının, tecavüz ve işgallerin, Türkiye'ye ve Türk milletine olan tarihi kin ve nefretleri ile de doğrudan ilgili olduğu vurgulayan Topçu, "Türkiye'nin devlet aklı da millet şuuru da bunun bilincindedir. Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır. Saldırgan Ermenistan BM kararı gereği işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından derhal çekilmeli ve tazminat ödemelidir. 30 yıldır iğfal edilmiş uluslararası hukukun izzetini kurtarmak, BM kararlarını uygulatmak için ve saldırgan Ermenistan'a haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycan'ın yanında olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'ne şekilde isterlerse o şekilde Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır'" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Ermenistan'a tepki

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Birleşmiş Milletler, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Ermenistan'a tepki - Son Dakika


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