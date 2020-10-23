Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2)

23.10.2020 14:53
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2), System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülecek barış görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya ile beraber bulunması gerektiğini belirterek, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülecek barış görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya ile beraber bulunması gerektiğini belirterek, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Azerbaycan'daki gelişmeleri değerlendirir misiniz? İran sınırındaki bölgeler kurtarıldı. Aliyev'in, Türkiye'nin Minsk başkanlarından biri olması teklifi, Rusya'nın Kafkasya konusundaki yaklaşımı konusunda değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesini bir kenara koymanın mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı.' diyor." şeklinde konuştu.

Bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımının şu ana kadar kulağına gelmediğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim 'Olumsuz açıklama var.' diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda, yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek bir çok çalışmalarımız oldu, aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz."

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'lerin Sinop'ta test edildiğine iliskin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soru üzerine de şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2) - Son Dakika


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