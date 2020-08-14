Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi - Son Dakika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile Rize'nin Güneysu ilçesine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
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15.08.2020 04:09:26. #1.12#
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