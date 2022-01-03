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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

03.01.2022 11:51
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raffles Otel'de 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve ekonomisi açısından önem taşıyan bu toplantı vesilesiyle katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bugün 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin dış ticaretini geliştirmeye verdiği 20 yıllık emeğin, mücadele ve gayretin meyvelerini özellikle ihracatta topladıklarını, Allah'a, Türk milletine böyle başarı hikayeleri yazdırdığı için hamdettiğini söyledi.

Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, açıklayacağı ihracat rakamlarının, hedeflerine bağlılıklarının ve doğru yolda emin adımlarla ilerlediklerinin en somut nişaneleri olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken, Türkiye'nin ekonomide kabuk değiştirmekte artık farklı bir lige çıktığını belirterek, "Şüphesiz elde ettiğimiz başarılarda büyümemize sağladığı katkılarla ihracatımızın çok ciddi payı vardır. İhracatçılarımız akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş, ürettiklerini de dünyanın hemen her ülkesine satma başarısı göstermiştir. Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yine tarihi başarımızın gizli kahramanları olan emekçi kardeşlerimizi de kutluyor, ülkem ve milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat rakamlarını açıklamadan önce kısaca geçen seneye dair değerlendirmelerini paylaşmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Böylesi devasa bir krize hazırlıksız yakalanan ülkeler salgın karşısında bocalayarak hemen korumacı, rekabetçi, uluslararası ticareti kısıtlayıcı politikalara başvurdu. Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa'da ve dünyanın daha pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye olarak, güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajları en etkin ve verimli şekilde kullanarak salgın sürecini alnımızın akıyla yönettik. Küresel ölçekte meydana gelen sarsıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın korunması için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza, çalışanlarımıza sunduğumuz destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık."

Türkiye'nin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden farklı olarak devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde tutmuş, zaman ve kaynak israfı yaşanmamış, alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinin yanı sıra ekonomide ve kamu güvenliğinde de hamdolsun ciddi hiçbir zafiyetle karşılaşmadık. Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Mesela küresel ticaret, korumacı politikalar ve salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmalar nedeniyle çeşitli aksaklıklara maruz kalmıştır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, küresel mal ticareti hacmi itibarıyla hamdolsun bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız koymadık. Buradaki attığımız adımlarda son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor. Hele hele Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, küresel mal ticareti hacmi 2020 yılında yüzde 5,3 oranında daralmıştır. Dünyada tüm bunlar yaşanırken, Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştur."

(Sürecek)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

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Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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