Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

14.12.2020 23:23
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika


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