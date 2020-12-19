Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
19.12.2020 11:31
Edinilen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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