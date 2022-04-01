Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

01.04.2022 11:57
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde köpek derede mahsur kaldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde köpek derede mahsur kaldı. Bölgeye vinç çağıran itfaiye ekipleri, nefes kesen operasyon ile köpeği kurtardı.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi'nde yoldan geçen vatandaşlar, dereye düşen köpeği fark etti. Yüksek debide akan derede mahsur kalan köpek, suyun içinde bulunan taşın üstüne sığındı. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla köpeğin bulunduğu alana indi. Kurtarma halatına bağlanan köpek için bölgeye vinç sevk edildi. Metrelerce yükseklikten vinç yardımıyla kurtarılan köpek, dereden çıkarıldı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

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Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu - Son Dakika


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