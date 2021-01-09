Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı - Son Dakika

Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı

09.01.2021 10:33
Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı, System.String[]

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda, cephe bölgesine giderek askerlere tıbbı destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı tıp doktorları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda, cephe bölgesine giderek askerlere tıbbı destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı tıp doktorları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti. Kardeş ülke Azerbaycan'ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Hotar, "Biz, gerek üniversitemiz bünyesinde asistanlık yapmış gerekse başka kurumlarda görev almış cephedeki kahraman hekimlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda, cephe bölgesine giderek buradaki askerlere tıbbi destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı tıp doktorlarını makamında ağırladı. Ziyarette hekimler, cephe bölgesinde yaşanan gelişmeleri, tıbbı müdahale ve bakım ile ilgili çalışmalarını, Türkiye'den Azerbaycan'a gidiş süreçlerini anlattı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör Hotar, "Bizler, gerek üniversitemiz bünyesinde asistanlık yapmış, gerekse başka kurumlarda görev almış Karabağ cephesinde özveriyle çalışmış kahraman hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Bizler, ülkelerimiz arasında bağları daha da güçlendirecek, gayretleri destekleyecek, yardımlaşmamız gereken her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Görüşmede uluslararası toplumun Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmelere uzun süre ilgisiz kaldığını hatırlatan Rektör Hotar, "Ermenistan Hükümeti'nin bölgede yıllardır sürdürdüğü gerilim, taciz ve işgal politikası, uluslararası hukukun ve evrensel değerlerin görmezden gelindiği bir hale dönüştü. Uluslararası toplumun bu duruma duyarsız kalmasından cesaret alan Ermenistan Hükümeti, akıl almaz bir kendini bilmezlikle sivil halka şiddet uygulamaya başladı. Elbette yaşanan gerilime ve ortaya çıkan tabloya Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de sessiz kalması beklenemezdi. Yaklaşık iki aylık bir sürede Azerbaycan ordusu, işgal altıdaki Karabağ topraklarını hem kurtardı hem de gereken cevabı verdi. İşgalin sona erdiği bu süreçte maalesef hem askeri hem de sivil kayıplar yaşandı. Bizler de ülke olarak buna çok üzüldük" dedi.

Türkiye'den tıbbı yardım amacıyla bölgeye intikal edilmesinin son derece önemli bir gayret olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, "Bugün, bizleri ziyaret eden hekimlerimiz, buradaki ekipte yer aldılar. Azerbaycan askerlerine ihtiyaç duydukları her noktada destek oldular. Bu çaba, hepimizi duygulandırdı ve mutlu etti. Diliyoruz ki, böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Bölgede huzur ve barış daim olsun. Savaşta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor; aziz Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

100 ameliyat yapıldı

Kısa süre önce DEÜ Tıp Fakültesi'nde ortopedi uzmanı olan ve sonrasında özel sektörde çalışmaya başlayan Uzm. Dr. İftikhar Gurbanov ise Azerbaycan'a Türkiye'den giden ekiple birlikte bir ay boyunca 100'e yakın ameliyat yaptıklarını, askerlere pansuman dahil olmak üzere her türlü tıbbi bakımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Gurbanov, DEÜ Rektörlüğünde ağırlanmalarından dolayı Rektör Hotar'a teşekkür etti. Ziyarette DEÜ Tıp Fakültesi Asistanları Dr. Kamran Aliyev, Dr. Cemil Alasov, Dr. Ulvi Samedzade, Dr. Ilgat Binnat, Dr. Şükrü Musayev ve Dr. Farid Hacıyev de hazır bulundu. - İZMİR

Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı
Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı

Nükhet Hotar, Azerbaycan, Karabağ, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Hotar, Azerbaycan'a destek veren kahraman doktorları ağırladı - Son Dakika


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