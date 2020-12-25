Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Şehit Mehmet Kamil'in madalyası ailesine verildi

GAZİANTEP'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında, kentin işgalden kurtuluşu sırasında şehit düşen Mehmet Kamil'in madalya ve şehadet belgesi yakınlarına verildi. Yakınları da kendilerine tevdi edilen madalyayı Şehitkamil Belediyesi'ne bağışladı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde: Şehit Mehmet Kamil'in madalyası ve şehadet belgesi verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Şehitkamil'in madalya ve şehadet belgesinin ailesine tevdi töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin verdiği mücadeleler kapsamında ikinci Çanakkale olmayı hak eden şehir olduğuna dikkat çekerek, "Gaziantep gaziliği hak ederek alan bir şehirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin unvan verdiği üç il var. Bunlardan birisi Gaziantep. Bu unvanı bu şehir hak ederek aldı. Antep savunmasında bu şehir Müslüman nüfusun dörtte birini şehit, kalanlarını da gazi ederek bu unvanı aldı. Bu mücadelenin kahramanları var. Şehit Kamil de bunlardan birisi" dedi.

25 Aralık tarihinin Gaziantep'in kurtuluşu için önem arz ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihte verilen mücadeleler ışığında şehrin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise konuşmasında Şehit Mehmet Kamil'in anıtının meydana yapıldığını ve madalyası ile şehadet belgesinin ailesine ulaştırılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törene katılanlar

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşmasıBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşmasıŞehit Mehmet Kamil'in ailesine madalyasının verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Şehit Mehmet Kamil'in madalyası ailesine verildi

GAZİANTEP'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında, kentin işgalden kurtuluşu sırasında şehit düşen Mehmet Kamil'in madalya ve şehadet belgesi yakınlarına verildi. Yakınları da kendilerine tevdi edilen madalyayı Şehitkamil Belediyesi'ne bağışladı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde: Şehit Mehmet Kamil'in madalyası ve şehadet belgesi verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Şehitkamil'in madalya ve şehadet belgesinin ailesine tevdi töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin verdiği mücadeleler kapsamında ikinci Çanakkale olmayı hak eden şehir olduğuna dikkat çekerek, "Gaziantep gaziliği hak ederek alan bir şehirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin unvan verdiği üç il var. Bunlardan birisi Gaziantep. Bu unvanı bu şehir hak ederek aldı. Antep savunmasında bu şehir Müslüman nüfusun dörtte birini şehit, kalanlarını da gazi ederek bu unvanı aldı. Bu mücadelenin kahramanları var. Şehit Kamil de bunlardan birisi" dedi.

25 Aralık tarihinin Gaziantep'in kurtuluşu için önem arz ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihte verilen mücadeleler ışığında şehrin önemli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise konuşmasında Şehit Mehmet Kamil'in anıtının meydana yapıldığını ve madalyası ile şehadet belgesinin ailesine ulaştırılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törene katılanlarGaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşmasıBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşmasıŞehit Mehmet Kamil'in ailesine madalyasının verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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3 arkadaşın şakalaşması, bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, 3 arkadaş arasında şakalaşırken çıkan kavgada Ahmet D., bıçaklanarak, yaralandı. Olayla ilgili Batuhan B. ve Atilla B., gözaltına alındı.Olay, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeri ve yaralıSağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiYaralının ambulansa taşınmasıPolis ekipleriGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

KAYSERİ'de, 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yapanların yoğunluğu dikkat çekti.

Ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Halk, kısıtlama öncesi balıkçılara, marketlere ve pazarlara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.