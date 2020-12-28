Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23

28.12.2020 08:19
Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23, System.String[]

Son dakika haberleri... Yaptığı canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu İzmir'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledikten bir gün sonra evinde iple hasılı halde ölü bulundu.

Yaptığı canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledikten bir gün sonra evinde iple hasılı halde ölü bulundu.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahariye Mahallesi, Buğday Dede Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Osman K., 26 Aralık'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Kendisinden haber alamayan komşuları bir gün sonra Osman K.'nın evine gitti. Eve giren komşuları, Osman K.'yı merdiven tırabzanına iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman K.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Osman K.'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;--------------------Sosyal medya görüntüsü

(Haber: Yiğit SOYLU/TİRE,(İzmir),

==========================

Kırıkkale Belediyesi, kısıtlamada görevli polislere çorba ikram etti

KIRIKKALE Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurlarına, sıcak çorba ikramında bulundu. Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada uygulama yapan polis ekiplerine, Kırıkkale Belediyesi tarafından sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Polis memurları, ikramda bulunan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Altuğ Baydar ve belediye personeline teşekkür etti.

"SOĞUK GÜNLERDE NÖBET TUTUYORLAR BİZLER İÇİN"İkram sırasında açıklamada bulunan Özkan, "Bugün Kırıkkale Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağında emniyet personeli arkadaşlarımıza çorba ikram ediyoruz. Bu soğuk günlerde nöbet tutuyorlar bizler için. Koronadan dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Emniyet mensubu arkadaşlarımızla beraber olduğumuzu, beraber çalıştığımızı göstermek amacıyla çorba ikramında bulunmak istedik. Bu kutlu görevde onlar bizlere yardımcı oluyorlar, biz de onlara yardımcı olduğumuzu gösterdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin uygulaması-Çorba ikramı-Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan'ın konuşması

Haber-Kamera:  Burak CAN/ KIRIKKALE,

=========================

İzmir'de bir caddede denetim yapan polis, 17 kişiye 53 bin TL ceza kesti İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yerlerinden Anadolu Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 23.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Anadolu Caddesi'nde denetim yaptı. Caddenin geliş ve gidiş yönlerini tamamen kapatan trafik ekiplerince yaklaşık 1 saat içerisinde 213 araç sorgulandı. Yapılan denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yolcu konumundaki toplam 17 kişiye kısıtlama ihlalinden işlem yapıldı.

Öte yandan bazı kişiler, kısıtlamanın olduğunu bilmediklerini öne sürdü. 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  --------------------Ekiplerin araçları durdurmasından detay-Ekiplerin kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesmesinden detay-Ekiplerden detay-Denetlemeden genel ve detay görüntü-Muhabir anons

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK- Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

================================

Yangında çatısı çöken evdeki yaşlı çifti mahalleli kurtardı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında 2 ev kül oldu. Yangın nedeniyle çatısı çöken evdeki yaşlı çifti, mahalle sakinleri demir korkulukları keserek kurtardı.Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4497 sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Timur- Hatun Altınbulak çiftinin oturduğu evde başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yaşlı çiftin evinin çatısı çökerken, mahalleli çifti kurtarmak için camdan bulunan demir korkulukları kesti. Bu sırada büyüyen alevler, Timur Altınbulak'ın oğlu olduğu öğrenilen Yüksel Altınbulak'ın evine de sıçradı. Mahalle sakinlerince iki evde bulunan 6 kişiyi tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

'İKİ TARAFTAN DA ATEŞ ÇIKIYORDU'Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine sesleri duyan Kadir Tuncer (25), "Gece ses geldi, bağırıyorlardı. Biz de hemen koşturduk baktık iki taraftan da ateş çıkıyordu. Sağ tarafta yangın yoğun olduğu için çatı çöktü. Sonra canavar var bende, canavarla kepenkleri kesmeye çalıştık. Sese çıktık biz, yan taraftaki komşu bağırıyordu biz de öyle çıktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Yangından görüntü- İtfaiye ekiplerinden görüntü-Yaşlı amcadan detay-Kadir Tuncer Röp.

(Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

====================================='Yol verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Aksaray'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ, kavgayı ayırmak isterken Abdülkadir Özsular (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Abdülkadir Özsular tutuklanırken, olaya karıştığı belirlenen 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a gelen ve Karacaören köyündeki akrabalarını ziyaretten dönen sürücü Yaşar Tuğ, iddiaya göre otomobille sayir halinde iken arkasında aracın sürücüsü yol istedi. Daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine arkasındaki araç sürücüsü ve beraberindeki 2 araç, Tuğ'un önünü kesip durdurdu. Araçlardan inen Abdülkadir Özsular, Abdulbaki K. İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) iddiya göre Yaşar Tuğ'a saldırdı. Bu sırada Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ da aracından inip kavgaya ayırmak isterken Abdülkadir Özsular'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Salim Tuğ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedaviye alındı.

8 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntihar, Polis, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Bakan Koca son noktayı koydu: Aşılamada vatandaşlarımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi
Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz         
08:07
Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti         
07:55
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler         
00:27
4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi         
23:38
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir         
19:47
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 08:35:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei