Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika

Yaptığı canlı yayında 'İntihar edeceğim' dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu

İzmir 'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledikten bir gün sonra evinde iple hasılı halde ölü bulundu.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahariye Mahallesi, Buğday Dede Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Osman K., 26 Aralık 'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Kendisinden haber alamayan komşuları bir gün sonra Osman K.'nın evine gitti. Eve giren komşuları, Osman K.'yı merdiven tırabzanına iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman K.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Osman K.'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;--------------------Sosyal medya görüntüsü

(Haber: Yiğit SOYLU/TİRE,(İzmir),

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Kırıkkale Belediyesi, kısıtlamada görevli polislere çorba ikram etti

KIRIKKALE Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis memurlarına, sıcak çorba ikramında bulundu. Kırıkkale'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havada uygulama yapan polis ekiplerine, Kırıkkale Belediyesi tarafından sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Polis memurları, ikramda bulunan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Altuğ Baydar ve belediye personeline teşekkür etti.

"SOĞUK GÜNLERDE NÖBET TUTUYORLAR BİZLER İÇİN"İkram sırasında açıklamada bulunan Özkan, "Bugün Kırıkkale Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağında emniyet personeli arkadaşlarımıza çorba ikram ediyoruz. Bu soğuk günlerde nöbet tutuyorlar bizler için. Koronadan dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Emniyet mensubu arkadaşlarımızla beraber olduğumuzu, beraber çalıştığımızı göstermek amacıyla çorba ikramında bulunmak istedik. Bu kutlu görevde onlar bizlere yardımcı oluyorlar, biz de onlara yardımcı olduğumuzu gösterdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin uygulaması-Çorba ikramı-Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan'ın konuşması

Haber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

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İzmir'de bir caddede denetim yapan polis, 17 kişiye 53 bin TL ceza kesti İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yerlerinden Anadolu Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 23.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Anadolu Caddesi'nde denetim yaptı. Caddenin geliş ve gidiş yönlerini tamamen kapatan trafik ekiplerince yaklaşık 1 saat içerisinde 213 araç sorgulandı. Yapılan denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yolcu konumundaki toplam 17 kişiye kısıtlama ihlalinden işlem yapıldı.

Öte yandan bazı kişiler, kısıtlamanın olduğunu bilmediklerini öne sürdü. 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------Ekiplerin araçları durdurmasından detay-Ekiplerin kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesmesinden detay-Ekiplerden detay-Denetlemeden genel ve detay görüntü-Muhabir anons

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK- Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Yangında çatısı çöken evdeki yaşlı çifti mahalleli kurtardı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında 2 ev kül oldu. Yangın nedeniyle çatısı çöken evdeki yaşlı çifti, mahalle sakinleri demir korkulukları keserek kurtardı.Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4497 sokakta bulunan tek katlı bir evde çıktı. Timur- Hatun Altınbulak çiftinin oturduğu evde başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yaşlı çiftin evinin çatısı çökerken, mahalleli çifti kurtarmak için camdan bulunan demir korkulukları kesti. Bu sırada büyüyen alevler, Timur Altınbulak'ın oğlu olduğu öğrenilen Yüksel Altınbulak'ın evine de sıçradı. Mahalle sakinlerince iki evde bulunan 6 kişiyi tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

'İKİ TARAFTAN DA ATEŞ ÇIKIYORDU'Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine sesleri duyan Kadir Tuncer (25), "Gece ses geldi, bağırıyorlardı. Biz de hemen koşturduk baktık iki taraftan da ateş çıkıyordu. Sağ tarafta yangın yoğun olduğu için çatı çöktü. Sonra canavar var bende, canavarla kepenkleri kesmeye çalıştık. Sese çıktık biz, yan taraftaki komşu bağırıyordu biz de öyle çıktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Yangından görüntü- İtfaiye ekiplerinden görüntü-Yaşlı amcadan detay-Kadir Tuncer Röp.

(Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

====================================='Yol verme' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Aksaray'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ, kavgayı ayırmak isterken Abdülkadir Özsular (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Abdülkadir Özsular tutuklanırken, olaya karıştığı belirlenen 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a gelen ve Karacaören köyündeki akrabalarını ziyaretten dönen sürücü Yaşar Tuğ, iddiaya göre otomobille sayir halinde iken arkasında aracın sürücüsü yol istedi. Daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine arkasındaki araç sürücüsü ve beraberindeki 2 araç, Tuğ'un önünü kesip durdurdu. Araçlardan inen Abdülkadir Özsular, Abdulbaki K. İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) iddiya göre Yaşar Tuğ'a saldırdı. Bu sırada Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ da aracından inip kavgaya ayırmak isterken Abdülkadir Özsular'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Salim Tuğ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedaviye alındı.

8 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.